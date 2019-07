Migranti: Fratoianni, basta sceneggiate

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "C'è qualcuno in questo governo che ha la dignità e la forza per dare uno stop alle sceneggiate dell'attuale ministro dell'interno? Non si è mai visto in nessun Paese al mondo, che ad una nave delle proprie forze armate venga impedito l'attracco in un porto della propria Nazione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

"Capisco che Salvini - prosegue l'esponente della sinistra - debba trovare ogni giorno argomenti per non far parlare della vicenda dei rubli russi. Tuttavia ora si sta davvero esagerando, perché sta giocando sulla pelle di povera gente e mettendo in discussione serietà e professionalità della Guardia Costiera italiana".