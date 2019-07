M5S: ok alla riorganizzazione Movimento

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Via libera da parte degli iscritti del M5S alla riorganizzazione del Movimento. Sulla piattaforma Rousseau, al termine della votazione online durata due giorni, tutti e 5 i punti della riforma del M5S - Il mandato zero per i consiglieri comunali, la nuova organizzazione regionale, la candidatura dei consiglieri comunali durante il secondo mandato, il team di facilitatori nazionali e l'apertura alle civiche - ottengono l'ok. In totale sono state espresse 123.755 preferenze.