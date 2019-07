Governo: Zingaretti, rischio uomo forte

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Per uscire dalle contraddizioni della maggioranza Lega-M5S "la risposta, ve lo dico io, sarà la spallata e l'indicazione dell'uomo forte come soluzione di tutti i problemi, se non ci sarà un'alternativa politica pronta", dice Nicola Zingaretti nella sua replica alla direzione Pd. Ma la crisi di governo non sarà "nelle prossime ore - premette -, c'è una rigenerazione quasi eversiva, quando un ministro degli Interni per due settimane non risponde neppure al telefono al presidente della Camera" per riferire sul Russiagate.