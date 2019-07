Mozione di sfiducia individuale del Pd a Salvini

"Il gruppo del Pd ha presentato una formale mozione per la richiesta di sfiducia individuale del ministro dell'Interno, il senatore Matteo Salvini, alla luce degli accadimenti di ieri nell'aula del Senato". Lo annuncia nell'aula della Camera il deputato del Pd Enrico Borghi durante la discussione del dl sicurezza bis. "Nonostante il brusio di parte dell'assemblea che farebbe bene a entrare nel merito di queste argomentazioni, chiedo di informare il presidente Fico che per quanto ci riguarda, questa mozione ha una priorità di discussione assoluta rispetto agli altri argomenti in calendario".

Borghi ha quindi chiesto a Mara Carfagna, che sta presiedendo l'Aula, di convocare al più presto la conferenza dei capigruppo per valutare la richiesta, rispetto al resto dei lavori dell'Aula. E ha continuato: "Ci permetta di chiedere anche una censura nei confronti del ministro Salvini - il quale ieri pubblicamente, nell'ormai unica modalità di espressione delle proprie opinioni e cioè attraverso Facebook - visto che il Parlamento non è più oggetto di interlocuzione, ha avuto modo di definire questa iniziativa parlamentare 'aria fritta'. Capisco che c'è un rapporto proporzionale tra le sue parole e la considerazione delle sue parole..ma un atto del Parlamento non è mai aria fritta e sopratutto se dovesse esserlo, lo decideranno i deputati quando saranno chiamati a votare". Carfagna ha replicato spiegando di attendere che arrivi formalmente la mozione e ricordando che potrebbe essere discussa non prima di 3 giorni.