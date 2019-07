Decreto sicurezza ter: in corso l'esame alla Camera - DIRETTA

E' in corso in Aula alla Camera il voto sul decreto sicurezza bis dopo l'ok alla fiducia di ieri. Il testo, dopo il via libera, dovrà passare all'esame del Senato.

LA DIRETTA

Con il provvedimento, formato da 18 articoli, si disciplina soprattutto il soccorso in mare di migranti e la gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni. In particolare nell'articolo 1 si stabilisce che il ministro dell'Interno può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nelle acque territoriali italiane per ragioni di ordine e in caso di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'altra novità sta nell'articolo 2, con le maxi multe da 150 mila euro a un milione per il comandante della nave che ha violato quelle regole (inizialmente erano di 10mila-50mila euro). Inoltre, verrà ora punito chi usa razzi, petardi, bastoni durante manifestazioni pubbliche e sarà vietato l'uso dei caschi o di qualsiasi altro oggetto che renda irriconoscibile una persona.