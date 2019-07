Russiagate:Conte,da Salvini nessuna info

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sul caso Lega-Russia "non ho ricevuto informazioni dal ministro competente", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa al Senato, facendo riferimento alla mancata risposta di Matteo Salvini alle richieste di Palazzo Chigi. "Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali di consulente esperto di questo governo - ha detto Conte -. Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini". Gianluca Savoini, presidente dell'associazione Lombardia-Russia e leghista di lunga militanza, è indagato per corruzione internazionale dalla procura di Milano a seguito dell'incontro all'Hotel Metropol del quale è trapelato un audio.

"Salvini è stato presente a Mosca anche il 15 luglio 2018 per la finale del mondiale di calcio e il 16 luglio 2018 per l'incontro con le controparti russe", ha riferito il premier.