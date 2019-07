Lega: Zingaretti,su Renzi lite insensata

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Francamente non capisco cosa sta succedendo. Una discussione sul Russiagate sta diventando una discussione sul Pd. Ieri ho incontrato i due capigruppo in uno spirito molto positivo e di totale collaborazione per coordinarsi oggi dopo l'intervento di Matteo Renzi in aula a nome di tutto il Pd. Ora riesplode una polemica insensata: in momenti come questi ci vuole molta responsabilità e rispetto da parte di tutti perché gli avversari sono fuori di noi, l'Italia ci chiede di combattere uniti". Così Nicola Zingaretti.