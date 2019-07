Lega-Russia, indagini: Savoini al Metropol come 'uomo di partito'

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - All'ormai famoso incontro all'hotel Metropol di Mosca, in cui ci sarebbe stata una trattativa per un affare sul petrolio, Gianluca Savoini era presente come 'uomo della Lega'. E' quel che risulta nell'inchiesta della Procura di Milano su presunti fondi russi al Carroccio. Ad ogni modo, le indagini dovranno chiarire se il presidente dell'associazione LombardiaRussia, tra gli indagati per corruzione internazionale, abbia agito o meno per conto di qualcuno e di chi. (ANSA).