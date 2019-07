Lega: Casellati, da me nessuna censura

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Non c'è stata "nessuna censura, nessuna politicizzazione del mio ruolo che, come ho detto sin dal primo giorno, è ispirato alla massima trasparenza e alla più totale imparzialità". Lo ha detto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio in corso a Palazzo Giustiniani, riferendosi all'iter delle interrogazioni Pd sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega.