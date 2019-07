Conte,sensibilità diverse M5S-Lega non frenano governo

Informativa del premier Conte in Aula sulla vicenda dei presunti fondi russi della Lega. "Sono qui per il rispetto di quest'Aula", ha detto aprendo il suo discorso.

Prima dell'intervento a Palazzo Madama Conte aveva parlato alla Camera per una informativa sui conti pubblcii. "M5S e Lega sono due "forze politiche che confermano di avere sensibilità diverse rispetto a vari temi ma ciò non impedisce l'azione di governo". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera. "Ritengo un dovere essere qui nel rispetto della centralità del Parlamento nel suo ruolo di controllo", sottolinea. "Stiamo lavorando alacremente. Nei prossimi giorni vedremo le parti sociali alla presenza di molti ministri per varare la manovra economica in anticipo".

"Il combinato disposto delle maggiori entrate e delle minori spese - ha detto in un altro passaggio - risultanti dall'aggiornamento del quadro di finanza pubblica per il 2019, nonché i risparmi del costo del servizio del debito dovuti alla riduzione dello spread, permetteranno al governo di avere un quadro più informato circa le stime del rapporto deficit/PIL a legislazione vigente per il 2020. Anche grazie ad un più chiaro quadro macroeconomico internazionale e alle nuove stime di crescita del pil disponibili entro l'autunno, la nota di aggiornamento al Def di settembre definirà ulteriormente le scelte di finanza pubblica".

"Siamo consapevoli della centralità del Parlamento" nell'iter delle Autonomie. Ritengo - ha aggiunto - che il Parlamento non debba essere coinvolto solo al termine del procedimento con un'alternativa del prendere e lasciare, le Camere devono assumere un ruolo primario prima della sottoscrizione dell'intesa".