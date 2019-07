Famiglia: mandato a Pillon per testo unificato. Verso slittamento a settembre dell'esame

Si va verso lo slittamento a settembre dell'esame del testo unificato sugli affidi dei minori, che cercherà una sintesi fra i sei ddl depositati in commissione al Senato, fra cui il ddl Pillon. E' quanto emerge dai lavori della commissione Giustizia a Palazzo Madama.

La commissione Giustizia del Senato ha dato mandato all'unanimità al senatore Simone Pillon di redigere il testo unificato sull'affido condiviso. Addio dunque al primo ddl Pillon, tanto contestato.

Il senatore leghista si impegna a prepararne uno nuovo che faccia riferimento non solo ai 6 ddl depositati, ma anche a quanto emerso dalle oltre 100 audizioni svolte.

In mattinata i senatori M5s Alessandra Riccardi e Matteo Cruciani avevano sottolineato che sull'affido condiviso sono 6 i ddl presentati e assicurato: "nessuna accelerazione, finché non c'è pieno accordo il testo unificato non verrà depositato".

Intanto un gruppo di associazioni ha manifestato davanti alla Camera, con il movimento 'Non una di meno', contro il ddl Pillon sulla famiglia, oggi all'ordine del giorno della Commissione Giustizia del Senato.

"Siamo in mobilitazione permanente contro una legge ritorsiva nei confronti delle donne e dei minori - ha spiegato una delle manifestanti, Serena Fredda - Le misure sono tutte da rigettare. Vogliamo il ritiro immediato del decreto". Fra i cartelli esposti, uno con scritto: "Contro il paPillon virus".

A dare sostegno ai manifestanti è arrivata anche la deputata di Leu, Laura Boldrini. "Il decreto - ha aggiunto Fredda - è fondato su una realtà completamente sballata. Siamo qua a chiedere a tutti i parlamentari di prendere una posizione netta, specie ai 5 Stelle, che non hanno fatto alcun passo per farlo cadere. Vogliamo che alla nostra mobilitazione faccia seguito un'azione politica in Parlamento".