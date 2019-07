Renzi a Franceschini, Pd-5S? Senza di me

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Prendo sul serio le parole di oggi di Dario Franceschini, in una intervista in cui per metà attribuisce a me la colpa di tutto ciò che è successo in questi mesi e per metà fa l'elogio del Movimento Cinque Stelle: 'Insieme possiamo difendere certi valori' dice Dario dei grillini. Insieme a loro, ok. Ma #senzadime, sia chiaro. Perché io non vedo valori comuni con chi ha governato in questo anno".

Così Matteo Renzi su Fb. "Tutte le volte che faccio una intervista contro Salvini e Di Maio qualcuno dal PD mi attacca".