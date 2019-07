Di Maio, nulla a che fare con il Pd

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Lo ribadiamo ancora una volta: noi siamo orgogliosamente diversi dal Pd e non vogliamo avere nulla a che fare con un partito che invece di supportare la nostra battaglia di civiltà nei confronti dei cittadini, ha saputo criticare il reddito di cittadinanza e oggi sta facendo le barricate contro il salario minimo. Noi siamo profondamente diversi da questi individui che hanno tradito la fiducia degli italiani".Così in un post su Fb Luigi Di Maio in cui fa anche riferimento all'intervista di Dario Franceschini.