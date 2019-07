Conte convoca sindacati il 25 luglio su riforma fisco

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, convoca di nuovo i sindacati a Palazzo Chigi giovedì 25 luglio. Oggetto della riunione, cui sono stati invitati Cgil, Cisl e Uil, la "riforma fiscale". L'incontro si svolgerà nel pomeriggio, alle 16, nella Sala Verde di Palazzo Chigi.

Anche imprese, artigiani, commercianti e costruttori, sono convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo per affrontare il tema della "riforma fiscale". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l'incontro con i sindacati di metà pomeriggio, vedrà alle 19 anche i rappresentanti di 10 sigle: Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato, Cna, Confapi, Ance, Confedilizia e Federmanager.

La settimana scosa la Lega aveva convocato sindacati e parti sociali per un'intera giornata di incontri su una serie di dossier, dalla Flat tax, alle infrastrutture.

"La convocazione a palazzo Chigi e l'avvio di un confronto tra governo e parti sociali è per noi un fatto positivo, frutto anche della riuscita delle iniziative di mobilitazione promosse da Cgil, Cisl e Uil". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. "Il nostro obiettivo sarà di avviare una discussione, concreta, stringente e costruttiva che parta dai bisogni reali dei giovani, delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati. E sia in grado di affrontare i nodi economici e sociali del Paese in vista della prossima legge di Bilancio".