Mattarella,da Borrelli rispetto legge

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il proprio cordoglio per la morte di Francesco Saverio Borrelli, "magistrato di altissimo valore, impegnato per l'affermazione della supremazia e del rispetto della legge, che ha servito con fedeltà la Repubblica". Lo si legge in un comunicato del Quirinale.