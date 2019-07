Luna: Mattarella, serve cura del pianeta

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'anniversario "che celebriamo oggi induce a guardare il futuro più che il passato, ma nel far questo sollecita una riflessione sul destino comune delle donne e degli uomini, sulla loro responsabilità di aver cura del pianeta, di salvaguardarne l'equilibrio ambientale e climatico, di consegnare il testimone alle generazioni future, in modo che la vita e lo sviluppo delle opportunità possano proseguire nella pace e nella giustizia". Lo ricorda il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione in occsione dei 50 anni dallo sbarco sulla luna.