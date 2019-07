Romeo, esterrefatti da parole di Conte

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Le parole del Presidente Conte lasciano esterrefatti: l'azione di governo è innegabilmente frenata da incomprensibili 'no' e continui pareri ostativi".

Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

"Difficile comprendere, dunque, le ragioni della soddisfazione del Presidente del consiglio, soprattutto nei confronti di alcuni ministri che bloccano vitali opere". "Non saremo disponibili a farci corresponsabili di chi non ha a cuore gli interessi delle imprese e della nostra economia". E' intervenuto anche il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

"Con il 'no' alla Gronda - ha detto - la misura è davvero colma.

Toninelli è il ministro del 'no' ed è incomprensibile che il premier Conte prenda le sue parti quando sa bene che il Paese ha bisogno di ripartire e non di essere bloccato per paura di sbagliare". "Se nella vita la paura di sbagliare ti attanaglia - ha concluso - e la tua decisione sarà sempre 'no' quello del ministro non è il tuo ruolo migliore".