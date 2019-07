Di Maio, Lega volgare su M5s-Pd

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - IL M5S al governo con il Pd? "Qui si attacca il M5S per fare notizia e coprire il caso dei fondi russi ma questa è una falsità, una falsità volgare che ci ritroviamo ogni giorno. Si deve portare rispetto al M5S e oggi se vogliamo seguire questo schemino di Salvini chi è al governo con Berlusconi, in tutte le Regioni, è la Lega. Chi sta al governo con Renzi sull'affossamento del salario minimo, sul Tav, su Radio Radicale, ovvero "Radio Soros", è sempre la Lega". Lo afferma, in diretta su facebook, il vicepremier Luigi Di Maio.