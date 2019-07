Ue: Salvini, voto Ue senza conseguenze

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La scelta del M5s in Ue avrà conseguenze sul governo? "No, dal mio punto di vista no, a meno che non siano quotidiani i no, gli insulti e gli attacchi che da qualche giorno sono ripresi. Io lavoro, spero smettano con gli attacchi e i no quotidiani". Così Matteo Salvini, che ha aggiunto di non essersi confrontato sulla scelta in Ue comunque né con Conte ne con Di Maio. Sulla scelta in Ue, dice ancora, "chiedete a loro, non rispondo dei cambi del M5s".