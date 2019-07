Lega: Zingaretti, battaglia per verità

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Sulla vicenda Salvini-Russia non molliamo e porteremo avanti una battaglia per la verità senza permettere nessun insabbiamento su chi ha giocato con la credibilità delle istituzioni e con le alleanze internazionali dell'Italia". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. "Salvini venga in aula per una discussione approfondita senza reticenze dopo le omissioni perché gli italiani devono sapere la verità", aggiunge.