Manovra: Conte, Salvini scorretto

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, attaccando la riunione di Matteo Salvini con le parti sociali. "La manovra economica viene fatta qui, dal ministro dell'Economia e tutti i ministri interessati - prosegue - e non si fa altrove, non si fa oggi. I tempi, e tengo a precisarlo, li decide il Presidente del Consiglio, sentiti li altri ministri, a partire da quello dell'Economia. I tempi non li decidono altri".