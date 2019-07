Lega: Salvini, deluso da 5S? Tranquillo

(ANSA) - FERRARA, 13 LUG - "Salvini è la persona più tranquilla e soddisfatta del mondo per quello che sta facendo al governo per l'Italia. Punto". Così Matteo Salvini a margine dell'incontro in Comune a Ferrara con la Giunta e i consiglieri del nuovo sindaco, Alan Fabbri, risponde ai cronisti che gli chiedono se sia deluso dell'atteggiamento dei Cinque Stelle sul caso dei presunti fondi dalla Russia. "Ognuno reagisce come vuole. I miei problemi onestamente sono altri non quelli".