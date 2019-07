Conte, non conosco Savoini

(ANSA) - MILANO , 12 LUG - "Non conosco Savoini. Non l'ho mai incontrato personalmente". Così il premier Giuseppe Conte, spiegando che il leghista era presente alla cena in onore di Putin a Roma solo perché partecipò al forum Italia Russia del pomeriggio. "Ho visto le foto e ho fatto accertare", spiega Conte: alla cena erano invitati "autonomamente" i partecipanti al forum gestito fra gli altri dall'Ispi. "Dobbiamo trasparenza.

Abbiamo grandi responsabilità e vi chiarisco la ragione per cui Savoini era a una cena offerta da me", sottolinea.