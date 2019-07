Forum ANSA con Stefano Verrecchia, capo dell'Unità di Crisi della Farnesina

Nuovo appuntamento con i Forum ANSA: oggi, alle 15.30, Stefano Verrecchia, capo dell'Unità di Crisi della Farnesina, sarà ospite negli studi dell'Agenzia in occasione del lancio della nuova app dell'Unità di Crisi che integra i due portali ViaggiareSicuri.it e Dovesiamonelmondo.it. Consultabile su smartphone e tablet, l'app è uno strumento fondamentale per tutti coloro che - per turismo, lavoro o studio - vogliano recarsi all'estero in tutta sicurezza. L'incontro con il consigliere Verrecchia sarà visibile in diretta streaming su ANSA.it e sulla pagina Facebook dell'ANSA.