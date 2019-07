Meloni,Fdi vota sì a taglio parlamentari

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Fratelli d'Italia conferma il voto favorevole al taglio dei parlamentari anche in terza lettura al Senato e se il provvedimento passerà sarà grazie a noi, visto che la maggioranza necessaria è di 161 voti, la maggioranza ne ha 164, ma ci sono alcuni senatori in missione e quindi è appesa a un voto". Lo ha annunciato la leader di Fdi Giorgia Meloni in conferenza stampa al Senato. "Il voto favorevole - ha aggiunto Meloni - non era scontato e c'é il rischio che il disegno di legge costituzionale non passi se le opposizioni si compattano".