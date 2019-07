Ue: Salvini, ho fatto a Conte nome ministro, aspetto ok

"Ho proposto a Conte il nome del prossimo ministro per le politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti". Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i cronisti alla Camera.



"Penso di essere utile al governo e al presidente del consiglio, non faccio concorrenza a nessuno". Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i cronisti alla Camera che gli chiedevano delle perplessità fatte trapelare da Palazzo Chigi per l'incontro con le parti sociali organizzato al Viminale per la Manovra.