Sa Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato una nuova direttiva in tema di scorte. In un anno, informa una nota, vi saranno 49 dispositivi in meno, con 203 agenti assegnati ad altri servizi e un taglio contestuale di auto blindate. Il titolare del Viminale afferma: "tuteleremo solo chi è davvero a rischio". L'obiettivo infatti, viene specificato, "è rendere più efficiente il servizio, sia per il personale impiegato che per le risorse utilizzate".