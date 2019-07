Audizione Martina-Orfini su Sea Watch 3

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Domani alle 12.30 è prevista, nella Capitaneria di porto di Siracusa, l'audizione di Maurizio Martina e Matteo Orfini. I due deputati del Pd verranno sentiti sui fatti dello scorso 28 gennaio, quando salirono a bordo della nave della ong Sea Watch3 per svolgere il ruolo di sindacato ispettivo che la legge gli assegna e per questo furono denunciati e multati. E' quanto si rende noto in un comunicato dei due deputati Dem.