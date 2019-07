Salvini: 'No riserva su commissario europeo, sarà politico'

"Io la riserva non ce l'ho" ma "il nome lo discuto prima con gli altri che con i giornalisti". Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto al Villaggio Coldiretti a Milano, ai giornalisti che gli hanno chiesto quando scioglierà la riserva sul nome del futuro commissario europeo che deve indicare l'Italia. "Non mando a Bruxelles un nemico del mio Paese", ha detto Salvini. Alla domanda se sarà un tecnico o un politico ha risposto: "L'era dei tecnici mi sembra ampiamente superata".

"Il voto delle elezioni europee da alla Lega l'onere e l'onore di indicare chi mandare in Europa sia come commissario che come ministro degli Affari Europei", ha detto Salvini indicando come tempi per l'indicazione del ministro "la prossima settimana". Per il commissario europeo, invece, "c'è tempo".