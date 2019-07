Salvini, difendo sicurezza Italia

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Non ho nemici, solo alleati per la difesa della legalità, della sicurezza e del benessere del mio Paese. E attentare alla vita di militari italiani non è qualcosa che può rimanere impunito". Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini replica all'Anm che ha criticato le accuse da lui rivolte ai magistrati sul caso Seawatch.