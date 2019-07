Salvini, a breve pre-intesa su Autonomia

(ANSA) - TRIESTE, 05 LUG - Sull'autonomia "noi le idee chiare le abbiamo, Zaia e Fontana sono pronti, la Lega è pronta, aspettiamo che tutti siano pronti per fare passi in avanti positivi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in Prefettura a Trieste.

Lunedì, ha spiegato, è prevista alle 14 "una nuova riunione sull'autonomia. Ormai sono abbastanza esperto della materia e anche alcuni amici dei 5 stelle si stanno facendo esperti della materia, riunion facendo. Noi abbiamo pazienza, quindi stiamo sviscerando il tema dalla scuola alle sovrintendenze, alle concessioni autostradali, tutto lo scibile umano. Io conto che ci sia a breve in Cdm un'approvazione di una pre intesa sottoscritta dalle Regioni che soddisfi entrambe le parti".

"Tra il 100 e il 20 come punto di partenza - ha aggiunto - ci si può trovare a mezza via. L'autonomia c'è nel contratto di governo ed è stata votata da milioni di cittadini, ci sono altre 7 regioni che hanno fatto richiesta".