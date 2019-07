Berlusconi, amicizia con Putin

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Il colloquio, che ha avuto carattere strettamente privato e confidenziale, è stato l'occasione per ribadire i rapporti di stima, amicizia e cordialità personale fra i due leader, e l'importanza fondamentale del rapporto fra Russia e Italia e fra Russia ed Europa. Berlusconi ha sottolineato l'impegno di Fi per superare l'ingiusto ed inefficace meccanismo delle sanzioni contro la Russia, un impegno che trova consensi crescenti nel nostro Paese e in Europa. La Russia, ha ricordato Berlusconi, è per storia, per vocazione, per interessi strategici parte integrante dell'Europa e del mondo libero. Ogni ostacolo che si frapponga a questo cordiale rapporto va rimosso in termini concordati e negoziali".

E' quanto si legge in una nota del presidente di Fi sull'incontro di ieri sera con il presidente russo Putin.