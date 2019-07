Sardegna: taglio vitalizi quasi legge

(ANSA) - CAGLIARI, 4 LUG - Il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali della Sardegna ad un passo dal diventare legge: la commissione Autonomia ha approvato all'unanimità la proposta di rideterminazione, in base al meccanismo contributivo, di 309 assegni che costano ogni anno circa 17 milioni di euro: il provvedimento consentirà alla Regione di risparmiare 1,6 milioni.

In questo modo la Sardegna si adegua a quanto previsto nell'ultima legge di Bilancio nazionale. In caso contrario, infatti, andrebbe incontro a sanzioni che consistono nel taglio di trasferimenti da parte del governo centrale. Il testo approderà in Aula probabilmente già nella seduta in programma martedì prossimo 9 luglio. "E' il primo provvedimento legislativo esitato dalla commissione che presiedo. Sono soddisfatto per il lavoro svolto e per l'impegno profuso da tutti i commissari", commenta il presidente Pierluigi Saiu (Lega). "Con l'approvazione della proposta si può mettere la parola fine a una polemica strumentale su vitalizi e privilegi.