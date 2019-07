Roma: Carfagna, pulita per arrivo Putin

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Vista la solerzia con cui è stata pulita Roma per l'arrivo di Putin - e considerato che nel mondo ci sono 196 Stati sovrani - proponiamo di invitare un capo di Stato ogni 1,86 giorni. È l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla città". Così Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, in un tweet.