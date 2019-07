Ue: Centinaio,io commissario?Disponibile

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Io mio nome è tra quelli sul tavolo, se serve ci sono, qui come a Bruxelles. Certo, dipende anche dalla commissione". Lo spiega, parlando con i cronisti a Montecitorio, il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il cui nome circola tra quelli papabili per ricoprire il ruolo di commissario Ue. Sul portafoglio che verrà assegnato all'Italia Centinaio sottolinea come la partita sia "aperta".

Tanto che, agli stessi cronisti, il ministro leghista spiega: "Mi ha chiamato Phil Hogan (commissario Ue all'Agricoltura uscente) per chiedermi se vado al suo posto. L'Irlanda ci spera, perché vuole la Concorrenza....".