LIbia: Zingaretti, intervenire subito

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "In Libia la situazione è sempre più drammatica. Bisogna fermare l'escalation militare perché il conflitto colpisce i più deboli ed innocenti. Chiediamo al Governo di svuotare subito i campi profughi con i corridoi umanitari e i rimpatri volontari. Stiamo assistendo ad un'emergenza umanitaria ed il Governo e l'Europa non possono voltarsi dall'altra parte". Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.