Ok Commissione a ddl taglio parlamentari

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari, con il sì della sola maggioranza. Contro hanno votato Pd e Fi, Fdi ha abbandonato per protesta i lavori, mentre Leu non vi ha partecipato. "Pur confermando il sì dato alla Camera a questa riforma - ha spiegato Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia - avevo chiesto di poter votare il testo domani, dopo la riunione del nostro gruppo. Alla riunione di Fdi volevo portare il fatto nuovo emerso in questi ultimi giorni, vale a dire il fatto che Fi non vota più a favore del testo e non c'è più l'unità del centrodestra". "Sia la Lega che M5s - ha aggiunto La Russa - Non hanno voluto attendere la seduta di domani, che era già convocata, è con una forzatura hanno voluto procedere al voto del testo. Oltretutto non c'è necessità di correre visto che il testo è atteso in Aula la prossima settimana".