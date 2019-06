SeaWatch,rimossa a Torino barca squatter

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - In solidarietà a Carola Rackete, la capitana della SeaWatch arrestata a Lampedusa, gli squatter del centro Prinz Eugen hanno portato in piazza Castello, a Torino, una barca di cartone con frasi di solidarietà e di accoglienza.

"Sbarchiamo ovunque", il titolo dell'iniziativa. Ieri sera, la barca è stata rimossa, sembra su disposizione della Questura, da un camioncino dell'Amiat. Domani alle 18, sempre in piazza Castello, davanti alla Prefettura, è previsto un presidio di 'Solidarietà alla SeaWatch: ribellarsi è un dovere", come recita l'invito social alla manifestazione.