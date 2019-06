Sea Watch, indagata la capitana. Nuovo affondo di Salvini contro l'Olanda: 'Comportamento disgustoso'

Perquisizione da parte della Guardia di Finanza a bordo della Sea Watch, ferma a mezzo miglio al largo di Lampedusa. I finanzieri sono saliti a bordo su disposizione dei pm di Agrigento e stanno notificando al comandante Carola Rackete anche l'iscrizione nel registro degli indagati.

Sulla Sea Watch "il comportamento del governo olandese é disgustoso, se ne strafregano di una nave che batte bandiera olandese. Ho scritto alla collega agli Interni del governo olandese, senza avere uno straccio di risposta". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ad Un giorno da Pecora su Rai Radio1.

E' stata indagata la capitana Carola Rackete. A Lampedusa è inoltre in arrivo il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella che nel pomeriggio dovrebbe interrogare la comandante.

"Non ho letto i suoi commenti, non ho tempo. Ho 40 persone, più 20 di equipaggio, quindi 60 persone di cui occuparmi. Mi tengono occupata giorno e notte. Salvini si metta in fila": ha detto la capitana della Sea Watch3, durante una diretta Skype con la sala stampa estera a chi le faceva notare che il ministro dell'Interno Matteo Salvini la considera la 'nemica numero uno".