Salvini, Ue ci perseguita sui conti

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "L'Ue non sta facendo nulla e poi perseguita l'Italia per uno zero virgola uno di infrazione sul deficit, sul debito. Siamo il terzo Paese che paga di più, e dai non scherziamo, non è che paghiamo l'Europa per farci richiamare e poi sull'immigrazione si girano dall'altra parte. Noi non possiamo sfamare tutto il mondo, abbiamo qualche milione di italiani in difficoltà e io mi preoccuperei prima di loro". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io su Radio1.