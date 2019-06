Cav, tasse aumentano, e Lega che dice?

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Come previsto, ecco la certificazione che questo governo a trazione Cinquestelle sta facendo male al Paese. Nei primi 3 mesi del 2019 la pressione fiscale è aumentata dello 0,3%. È il contrario di quanto garantito dal programma di centrodestra, firmato anche dalla Lega, presentato come impegnativo agli elettori italiani per ottenerne il voto alle scorse elezioni nazionali". Lo afferma in una nota Silvio Berlusconi.