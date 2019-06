M5s: segnale Di Battista a Di Maio, su Tav-Giochi concordo!

"Concordo al 100%!". Alessandro Di Battista lancia un segnale a Luigi Di Maio con un commento al post in cui il leader M5s parla di Tav e Olimpiadi. L'ex deputato pentastellato ultimamente è in rapporti assai tesi con il leader M5s, dopo le critiche da lui messe nero su bianco in un libro. Si fa notare, perciò, il commento pubblicato in calce al post di Di Maio per denunciare un nuovo "attacco del sistema" al Movimento. "Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano", scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio. "Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale: il solito partito del cemento che non vede l'ora di mettere le mani sul nostro territorio. Come sempre siamo il loro grande nemico e ne andiamo fieri. Dei palazzinari che usano i loro giornali per farci la guerra non ce ne frega nulla".

Passano solo quattro minuti tra la pubblicazione del post di Di Maio e il commento di Di Battista.