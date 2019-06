M5S-Lega,no a vendita bombe contro Yemen

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Sospendere le esportazioni di bombe d'aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen". È l'impegno che la maggioranza M5s-Lega chiede al governo di assumere nella mozione di maggioranza che dovrebbe essere votata Aula alla Camera nei prossimi giorni.

Si chiede inoltre di "valutare l'avvio e la realizzazione di iniziative finalizzate alla futura adozione, da parte dell'Unione Europea, di un embargo mirato sulla vendita di armamenti ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, prevedendo al contempo consultazioni con gli altri Stati membri dei consorzi internazionali in relazione ai programmi di coproduzione industriale intergovernativi attualmente in essere".