Cav a Lampedusa, caccia al selfie

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - E' stata caccia al selfie con l'ex premier Silvio Berlusconi, arrivato sabato mattina a Lampedusa con un volo privato. In serata lampedusani e turisti hanno incontrato il Cavaliere soprattutto in via Roma, dove gli hanno stretto la mano o lo hanno voluto immortalare in una foto. Oltre alla scorta personale, anche i carabinieri si sono occupati della sicurezza del leader di Forza Italia. Berlusconi non si è negato a nessuno. E lo stesso ha fatto l'indomani al porto, dove - indossando pantaloncini e polo bianca - si è soffermato con i turisti e con i pescatori. L'ex presidente del consiglio è poi ripartito ieri pomeriggio.