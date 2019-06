Autonomia:Brugnaro,lista a sostegno Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, lancia l'idea di un patto con Luca Zaia, facendosi promotore di una lista civica trasversale alle Regionali del 2020 a sostegno del governatore leghista "per aiutare il Veneto nel percorso dell'autonomia". "Penso a un movimento - dice Brugnaro - che metta al centro l'idea di autonomia come efficientamento dello Stato. Se questa proposta trovasse gradimento degli elettori potrebbe essere ampliata a livello nazionale o in altri territori". Secondo Brugnaro, che guida il Comune di Venezia con la propria lista fucsia e l'appoggio della Lega, una civica trasversale per Zaia "potrebbe essere interessante anche per quanti sono alla ricerca di una collocazione, e sono smarriti".