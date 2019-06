Giorgetti, commissario? Non decido io

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' l'epoca del commissario mercato, come c'è il calcio mercato". Così scherza Giancarlo Giorgetti, a Palazzo Chigi, a chi gli chiede se il suo nome sia in campo per la Commissione europea. "Non so, non decido io", risponde. "Ne parlano tutti, io non ne parlo. La vicenda non mi sembra però di stretta attualità: tra qualche settimana c'è la procedura di infrazione da evitare. L'obiettivo ora è quello lì".