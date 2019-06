Ue: M5S-Lega, tagliare tasse

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - M5s e Lega impegnano il governo a "favorire uno spirito di piena collaborazione e dialogo con le istituzioni Ue, assicurando che venga preservata la sostenibilità delle finanze pubbliche in un quadro di non aumento e di progressiva riduzione della pressione fiscale, nel segno della sostenibilità sociale e senza manovre recessive, al fine di scongiurare l'effettivo avvio di una procedura d'infrazione per debito eccessivo". Così la risoluzione di maggioranza presentata alla Camera.