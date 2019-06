(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Diremo alla proprietà che non deve andare via perché la ricchezza che offre Napoli non la troveranno altrove. Li convinceremo a restare, confido che possiamo persuaderli perché c'è uno sviluppo produttivo che si preannuncia già oggi in fase avanzata e che non ha nulla da invidiare ad altre realtà del paese. Ci sono eccellenze ci rendono orgogliosi". Così il premier Giuseppe Conte sulla vicenda Whirlpool