Zedda, è mancata la voglia di vincere

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - "Ora vediamo il riconteggio. Se si va al ballottaggio Francesca Ghirra vince di sicuro: lo dimostrano i risultati. Il centrodestra ha vinto per le liste, non per il candidato sindaco. Truzzu, così come successo per Solinas alle regionali, non ha portato un voto in più. Ghirra invece sí, ha preso più voti delle liste". E' l'analisi di Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari e ora portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale.

Per il momento, però, è una sconfitta. "Forse è mancata, non certo in Francesca, la convinzione di poterci giocare davvero questa sfida - spiega all'ANSA Zedda - Non sto puntando il dito contro nessuno. Ma questo è stato un pò il clima. Si è creduto alla favoletta della battaglia impossibile e del centrodestra vincitore prima ancora di andare al voto. Non si è creata, insomma, l'illusione della vittoria. E sarebbe bastato davvero pochissimo: non si è andati al ballottaggio per 80 voti".