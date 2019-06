Di Maio,cordoglio per carabiniere ucciso

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Il mio cordoglio per la tragica morte del carabiniere travolto nella notte da un uomo alla guida in stato di ebbrezza. Sono vicino ai suoi cari e a tutta la famiglia dell'Arma dei Carabinieri. Non si può morire così. Chi sbaglia deve pagare". Lo scrive su twitter il vicepremier Luigi Di Maio commentando la notizia della morte di un carabiniere travolto e ucciso da un auto ad un posto di blocco a Bergamo.